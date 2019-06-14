Kaleydoskop gibi rengârenk bir hayat

Mimar, sanat tarihçisi, romancı Gül İrepoğlu, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu. İrepoğlu'yla Mesut Cemil Bey ve Dürdane Hanım arasındaki aşkı anlattığı "Kavuşmak"tan yola çıkan keyifl i bir röportaj gerçekleştirdik.

Kaleydoskop gibi rengârenk bir hayat

Mimar, sanat tarihçisi, romancı Gül İrepoğlu, "Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu. İrepoğlu'yla Mesut Cemil Bey ve Dürdane Hanım arasındaki aşkı anlattığı "Kavuşmak"tan yola çıkan keyifl i bir röportaj gerçekleştirdik... Nermin Sayın'ın haberi...

Kaynak: Dunya.com

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