Kale Belediyespor eski başkanı Ercedoğan hayatını kaybetti

Kale Belediyespor'un eski başkanlarından Hıdır Ercedoğan hayatını kaybetti.

Kale Belediyespor eski başkanı Ercedoğan hayatını kaybetti

Kale Belediyespor'un eski başkanlarından Hıdır Ercedoğan hayatını kaybetti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. grupta yer alan Kale Belediyespor'un eski başkanı Hıdır Ercedoğan'ı sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulan ailesi, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.
Ercedoğan'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, Ercedoğan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA
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