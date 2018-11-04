Kahramanmaraşspor - Sivas Belediyespor: 1-0
STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Batuhan Gül, Özcan Sultanoğlu, Emre DoğuKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can, Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk.90 İsa), Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk.67 Furkan), Yusuf Emre, Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir (Dk.
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Batuhan Gül, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can, Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk.90 İsa), Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk.67 Furkan), Yusuf Emre, Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir (Dk.53 Hakan Vural)
SİVAS BELEDİYESPOR: Osman - Murat, Berkay, Aykut Emre (Dk.46 Emre), Eren, Güray, Serkan, Fatih, Ali Zorlu (Dk.79 Halil İbrahim), Ali Aydın, Alpay (Dk.59 Emrah)
GOL: Dk.28 Abdülkadir (P) (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Mehmet İncebacak, Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraşspor) - Berkay, Ali Aydın, Fatih, Halil İbrahim, Murat (Sivas Belediye Spor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 11'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
28'inci dakikada ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor'dan Mehmet İncebacak, rakip oyuncunun müdahalesi sonucu yerde kalınca orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Abdülkadir, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.