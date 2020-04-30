Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, husumetlisi tarafından otomobiline ateş açılan Mustafa G., kırılan cam parçalarının başına isabet etmesiyle yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
30.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 01:59

KAHRAMANMARAŞ'ta, husumetlisi tarafından otomobiline ateş açılan Mustafa G., kırılan cam parçalarının başına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Mustafa G. ile Ejder Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa G., 46 AJ 597 plakalı otomobiliyle kaçmak istedi. Bu sırada Ejder Y., av tüfeğiyle peş peşe ateş etmeye başladı. Saçmaların kırdığı otomobilin arka camının parçaları başına isabet eden Mustafa G. yaralandı. Otomobiliyle özel bir hastaneye giden Mustafa G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis tarafından otomobilde yapılan incelemede silah ele geçirilirken, Ejder Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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