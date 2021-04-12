Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu
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Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

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Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

TOKİ, Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlara hak sahibi olduğuna dair mesaj attı. Mesajı görenler sevinçten havalara uçarken, gerçek bambaşka çıktı. TOKİ'den yapılan açıklamada mesajların yanlışlıkla gönderildiği belirtilerek, dikkate alınmaması istendi. Böylece vatandaşların ev hayali kısa sürdü.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hak sahibi olduklarına dair gönderilen mesajların sehven olduğu belirtildi.

"MESAJI DİKKATE ALMAYIN"

TOKİ yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta mesaj gönderilen kişileri uyararak, "Vatandaşlarımıza Kahramanmaraş ilinde asil hak sahibi olunduğuna dair mesajlar sehven gönderilmiş olup, mesaj ulaşan vatandaşlarımızın mesajı dikkate almamaları önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla birkaç dakikalığına ev sahibi oldu

"HAYALİ BİLE GÜZELDİ"

TOKİ'den yapılan açıklamaya tepki gösteren vatandaşlardan bazıları yorumlarda "Sehven evimi isterim" yorumunu yaparken, kimisi de "Hayali bile güzeldi" diyerek duygularını paylaştı.

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