Kahramanmaraş Havalimanı daimi yolcu giriş-çıkış hava hudut kapısı oldu

Kahramanmaraş Havalimanının uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Kahramanmaraş Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.

Öte yandan, Mersin Bozyazı Deniz Limanının yolcu giriş-çıkış kapısı olarak tespiti hakkındaki karar da yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA