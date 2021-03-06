Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi

Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki gösterdikten sonra Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'den sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli sol bek Erol Bulut'u arayarak özür diledi. Caner Erkin'in takıma dönmesiyle ilgili son kararı teknik heyet ve yönetim verecek.