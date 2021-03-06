Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi

06.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:31
Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi

Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki gösterdikten sonra Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'den sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli sol bek Erol Bulut'u arayarak özür diledi. Caner Erkin'in takıma dönmesiyle ilgili son kararı teknik heyet ve yönetim verecek.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadroya dahil edilmeyen ve o günden beri kadroda yer almayan Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

ÖZÜR DİLEDİ

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları devam ederken Trabzonspor maçı öncesinde teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Caner Erkin'den hamle geldi. Caner Erkin, Teknik Direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 21:31:28. #1.16#
title