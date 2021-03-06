Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi
Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki gösterdikten sonra Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'den sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli sol bek Erol Bulut'u arayarak özür diledi. Caner Erkin'in takıma dönmesiyle ilgili son kararı teknik heyet ve yönetim verecek.
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadroya dahil edilmeyen ve o günden beri kadroda yer almayan Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
ÖZÜR DİLEDİ
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları devam ederken Trabzonspor maçı öncesinde teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Caner Erkin'den hamle geldi. Caner Erkin, Teknik Direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi.