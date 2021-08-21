Kadir Has'taki ilk maçı 2 bin 349 taraftar izledi
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Kadir Has'taki ilk maçı 2 bin 349 taraftar izledi

Kadir Has'taki ilk maçı 2 bin 349 taraftar izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçını 2 bin 349 taraftar izledi.

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçını 2 bin 349 taraftar izledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda iki takım attıkları birer gol neticesinde yenişemedi ve sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu müsabakada Kadir Has Stadı tribünleri, taraftar ile buluştu. Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadeleye 2 bin 349 biletli Kayserispor taraftarı şahitlik etti. Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Diğer yandan TFF'nin kararı sonrasında misafir tribününde hiçbir taraftar yer almadı. - KAYSERİ

Kadir Has'taki ilk maçı 2 bin 349 taraftar izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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