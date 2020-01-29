: Kadın sporcuların milli heyecanı - ESKİŞEHİR

29.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:47

Eskişehir'den 4 kadın sporcu, Polonya'nın Wroclaw kentinde gelecek ay başlayacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcular Bilge Çoban, Ceylin Eren, Zeynep Gökçe Demirci ve Hazel Cemre Demirci'nin antrenörü Mübeccel Çalhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların 23 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milli forma giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Şampiyonada dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çalhan, "Avrupa Şampiyonası'nda takım derecesi almayı planlıyoruz. Gelecek için önemli tecrübe elde edecekler. Bu şampiyonanın ardından 2021 yılında Konya'da düzenlenmesi planlanan İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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