Kadın müzisyenler bu sene İstanbul Müzik Festivali’nin gözbebeği
İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.
16.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:05
İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.
Kaynak: Dunya.com