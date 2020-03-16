Kadın müzisyenler bu sene İstanbul Müzik Festivali’nin gözbebeği İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.

İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor. Kaynak: Dunya.com