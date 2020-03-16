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Müzik Festivali, İdil Biret, İstanbul, Ekonomi

Kadın müzisyenler bu sene İstanbul Müzik Festivali’nin gözbebeği

İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.

16.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:05
Kadın müzisyenler bu sene İstanbul Müzik Festivali’nin gözbebeği

İKSV tarafından, 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Beethoven'ın en iyi yorumcularından biri kabul edilen İdil Biret'ten iki Grammy sahibi perküsyoncu Dame Evelyn Glennie'ye birçok kadın müzisyeni ağırlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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