Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
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Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip

Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadın A Milli Takımı Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği iki maçı da kazanarak iki galibiyet ile Türkiye'ye dönecek.

Kadın A Milli Takımı Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği iki maçı da kazanarak iki galibiyet ile Türkiye'ye dönecek.

Kadın A Milli Takımı Arnavutluk'ta aldığı 2-1'lik ilk galibiyetin ardından bugün de rakibi Arnavutluk A Milli Kadın takımını 4-1 mağlup etti.

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Kıragası Dünya kupası grup maçlarından önce son maçları oynadıklarını ve bu maçların ilkini 2-1 ve bugün başkent Tiran'da bulunan Selman Stermasi Stadı'nda oynanan maçı da 4-1 kazandıklarını belirtti. Kıragası şöyle devam etti:

"Mutluyuz. Ülkemize sevinçli bir şekilde gideceğiz. Oyuncularımızın her birini tebrik ediyorum çünkü canla başla mücadele ettiler. Ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar. Onların her biri ile gurur duyuyorum. Bugün Begi Müreysin hocamızın doğum günüydü. Onun doğum gününü oyuncularımız kutladı. Aynı zamanda takım kaptanı Didem Karagenç'in de 100'üncü maçıydı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Böyle olunca da çok keyifli bir şekilde bitirdiğimiz için de çok mutluyuz." - TİRAN

Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip
Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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