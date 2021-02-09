Kadıköy Ülker Stadı'nda zemin alarm veriyor
09.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:00
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Kadıköy Ülker Stadı'nın zemininin bozukluğu dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kupa mücadelesi öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemini alarm veriyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti.
ZEMİNİ KONTROL ETTİLER
Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı