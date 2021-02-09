Kadıköy Ülker Stadı'nda zemin alarm veriyor
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Kadıköy Ülker Stadı'nda zemin alarm veriyor

09.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:00
Kadıköy Ülker Stadı'nda zemin alarm veriyor

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Kadıköy Ülker Stadı'nın zemininin bozukluğu dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kupa mücadelesi öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemini alarm veriyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti.

Kadıköy'de zemin alarm veriyor

ZEMİNİ KONTROL ETTİLER

Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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