Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu

Antalya'nın İbradı ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini vuran avcıya 25 bin lira ceza uygulandı.

İbradı'ya bağlı Ürünlü Mahallesi Muhtarı Lütfullah Yamansoy Kızkıyusu Mevkiinde kaçak avcıların koruma altında bulunan yaban keçisini avladığını yönünde ihbarı aldı. Muhtar Lütfullah Yamansoy'un ihbarı üzerine İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılara baskın yaptı. Yapılan baskında avcılar kaçak olarak avladıkları bir yaban keçisini bırakarak kaçtılar. Jandarmanın teslim olun çağrısına bir avcı uyarak gelip teslim oldu. Koruma altında ve avlanması yasak olan keçiyi kaçak olarak avladığı belirlenen avcıya 25 bin lira ceza uygulandı. Yaban keçisine ise Jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Kaçak avcılar ile ilgili sağlam ihbarlar aldığını ifade eden Muhtar Lütfullah Yamansoy ise "İhbar alır almaz hemen jandarmaya bildirdim. Beraber baskın yaptık. Şahıslardan birisi teslim oldu. Diğerleri kaçtı. Şahsa 25 bin TL ceza uygulandı. Burada yaban ineklerimiz var, zaman zaman onları da vuruyorlar. Elimizden geldiği kadar koruma altında bulunan hayvanlarımızı koruyacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA