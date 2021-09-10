Kabakcı, Yeşilhisar'da incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabakcı, Yeşilhisar'da incelemelerde bulundu

Kabakcı, Yeşilhisar'da incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Şube Müdürü Cemil Kayhan ile Yeşilhisar'da yurt yapılması planlanan bina ile ilgili incelemelerde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Şube Müdürü Cemil Kayhan ile Yeşilhisar'da yurt yapılması planlanan bina ile ilgili incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi'ne ait olan bina ilgili Başkan Beyle incelemelerde bulunduk. Yurt binasıyla ilgili bakanlığımızla resmi işlemleri hızlandıracağız" dedi. - KAYSERİ

Kabakcı, Yeşilhisar'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Derya Baykal
Spor Cristiano Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kabakcı, Yeşilhisar'da incelemelerde bulundu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:05:22. #1.14#

title