Kaan Ayhan, Fransa'yı yine boş geçmedi

Konya'da Fransa ile oynanan maçta takımımızın ilk golünü atan Kaan Ayhan, Fransa'da da Türkiye'ye 1 puanı getiren golü kaydetti.

15.10.2019 00:15
Kaan Ayhan, Fransa'yı yine boş geçmedi

Oyuna ikinci yarıda dahil olan milli futbolcu Kaan Ayhan, Fransa'ya bir kez daha gol atma başarısı gösterdi. Gruptaki ilk maçta da Fransa filelerini havalandıran Kaan, deplasmanda da gol bularak takımına bir puanı getirdi. Moldova'ya da bir gol atan milli futbolcunun elemelerdeki gol sayısı 3'e çıktı.

KARŞILAŞMA SONUNDA COŞKULU SEVİNÇ

Ay-yıldızlı futbolcular, mücadelenin bitmesiyle alınan bir puanın ve Fransa deplasmanından lider dönmenin sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Karşılaşmanın ardından tribünlere giden milli oyuncular, taraftarlara eşlik ederek tezahüratta bulundu.

FRANSA İLE İLK BERABERLİK

A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı ilk beraberliğini aldı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa ile 3'ü resmi olmak üzere yaptığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 defa mağlup oldu. Bu maçlarda 5 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 13 gol gördü.

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YORUMLAR (2)

  • ES:
    son gecen 10 yıldır öncekı mıllı takım kadrosunu hoca secmıyordu mıllı takımın kötü olması ıçın başkaları kadro secımını yapıyordu iyi oyuncular çagrılmadı kasti olarak fatıh terımde dahıl buna karşı cıkmadılar banene dedı eskı teknık heyet , , , , , ama şenol hoca düşmanlara izin vermedi rest cekıp gercek vatansever futbolcuları aldı kadroya
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  • OBJEKTİF YORUMCU!!!:
    ama maalesef bi asker selamı veremedi . . . ısrarla Merih selam ver diyor korkusundan veremedi hiç yakışmadı
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