Kaan Ayhan'dan transfer iddialarına Twitch üzerinden yanıt: Sezonu kesinlikle İtalya'da tamamlayacağım
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Kaan Ayhan'dan transfer iddialarına Twitch üzerinden yanıt: Sezonu kesinlikle İtalya'da tamamlayacağım

26.01.2021 08:54 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:03
Kaan Ayhan'dan transfer iddialarına Twitch üzerinden yanıt: Sezonu kesinlikle İtalya'da tamamlayacağım

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için gündeme gelen isimlerden olan milli oyuncu Kaan Ayhan, Twitch platformu üzerinde yaptığı yayın esnasında samimi açıklamalarda bulundu. "Transfer için beni ikna etmeye mi geldiniz?" diyerek takipçilerine takılan Kaan, sezonu kesinlikle Sassuolo'da tamamlayacağını belirtti.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında konuştu.

"Fransanınkocası" takma adıyla Call of Duty oynayan milli oyuncu, bir izleyicinin "Bugün yine Galatasaray'a transfer oldun" yorumuna samimi şekilde cevap verdi.

Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullandı.

"YAYINDAN DEĞİL, İTALYA'YA GELMENİZ LAZIM"

"Seni almaya geldik" mesajını da yanıtlayan Kaan, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" dedi.

Kaan Ayhan'dan transfer iddialarına Twitch üzerinden yanıt: Sezonu kesinlikle İtalya'da tamamlayacağım

"SEZONU SASSUOLO'DA BİTİRECEĞİM"

İzleyicilerin ısrarlı soruları sonrasında konuya açıklık getiren Kaan Ayhan "Teklif gelmedi ama gelse bile henüz yarım sezondur buradayım, çıkan haberler doğru değil. Sezonu kesinlikle Sassoulo'da bitireceğim. Ondan şüpheniz olmasın. Beni kimse aramadı yalnızca Şenol Hoca ile konuştum, hayır dememe bile gerek yok çünkü hiç ihtimali yok" dedi.

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.

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