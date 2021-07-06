Juventus yüksek bonservis bedeli nedeniyle Merih'e alıcı bulamıyor

Juventus'un Merih Demiral'la yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan devi, milli yıldızın bonservisi için 40 milyon euro isterken henüz bu parayı ödeyecek hiçbir kulüp bulamadı.