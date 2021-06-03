Juventus ve Milan, Altay Bayındır transferi için harekete geçti
Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Altay Bayındır için İtalya'nın devleri sıraya girdi. Juventus ve Milan, milli kaleci için kısa süre içinde harekete geçmeye hazırlanıyor. 23 yaşındaki eldiven geçen sezon çıktığı 35 maçta kalesinde 31 gol gördü.
A Milli Takım'la Euro 2020'de mücadele edecek Altay Bayındır için Çizme'nin iki dev kulübü Juventus ve Milan devrede.
SOMUT ADIMLARIN ATILMASI BEKLENİYOR
TRT Spor'un haberine göre; İtalya'nın dünyaca ünlü kulüpleri Juventus ve Milan, Altay Bayındır ile ilgileniyor. Transfere dair önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.