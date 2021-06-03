Juventus ve Milan, Altay Bayındır transferi için harekete geçti

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Altay Bayındır için İtalya'nın devleri sıraya girdi. Juventus ve Milan, milli kaleci için kısa süre içinde harekete geçmeye hazırlanıyor. 23 yaşındaki eldiven geçen sezon çıktığı 35 maçta kalesinde 31 gol gördü.