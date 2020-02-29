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Juventus'un Inter'e Attığı En Güzel Goller

Juventus ile Inter arasındaki Derby d'Italia, İtalya Serie A'daki en köklü derbilerden biri olarak sayılıyor. Derbi tarihi boyunca Juventus kazandığı maçlarla öne çıkıyor. Aralarındaki 99 maçın 66'sını kazanan Juventus'un bu maçlar boyunca attığı en güzel golleri sizler için seçtik.

29.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:21

ile Inter arasındaki Derby d'Italia, 'daki en köklü derbilerden biri olarak sayılıyor. Derbi tarihi boyunca Juventus kazandığı maçlarla öne çıkıyor. Aralarındaki 99 maçın 66'sını kazanan Juventus'un bu maçlar boyunca attığı en güzel golleri sizler için seçtik.

Kaynak: Dugout

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