Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'in antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Higuain için "Karantina yaramış" şeklinde yorumlar yapıldı.

İtalya'da futbolun kaldığı yerden başlayacak olmasıyla takımların toplu halde antrenmanları da sıklık kazandı.Toplu antrenmanlara başlayan Juventus'ta Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'in görüntüsü ise dikkat çekti. "KARANTİNA YARAMIŞ" Juventus'un paylaştığı antrenman fotoğraflarında Gonzalo Higuain'in kilo almış görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Higuain için "Karantina yaramış" yorumları yapıldı.