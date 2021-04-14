Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak

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İtalyan basınından La Gazzetta dello sport'un iddiasına göre; Juventus, 2019'da Everton'a yolladığı Moise Kean'i PSG'de kiralık olarak geçirdiği oldukça başarılı sezon sonrası geri almak isterken, Everton'ın talebi doğrultusunda milli yıldızımız Merih Demiral'ı Everton'a yollayabilir. Everton, Merih Demiral'ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.

İtalyan devi Juventus ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, büyük bir takasa hazırlanıyor. Juventus, iki sezon önce Everton'a yolladığı Moise Kean'i geri almak isterken İngiliz ekibi de Kean karşılığında milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

"ANAHTAR İSİM MERİH DEMİRAL"

La Gazzetta dello Sport, olası transfere ilişkin detaylı haberini "Juventus'un geri almak istediği Moise Kean'in transferinde anahtar isim Merih Demiral" başlığıyla verirken İngiliz basını da Everton'ın ısrarla Merih Demiral'ı istediğine değinmişti.

"İŞTAH KABARTTI"

İtalyan devi Juventus, 2019'un yaz transfer döneminde Moise Kean'i 27.5 milyon Euro karşılığında Everton'a göndermişti. Everton'da beklentileri karşılayamayan Kean, bu sezon başında PSG'ye kiralandı ve buradaki 16 gollük performansı sonrası eski takımı Juventus, yeniden devreye girdi. Kean için talep edilen bonservis bedelinin 50 milyon Euro düzeyinde olduğu ve Juventus'un sattığı güne göre 20 milyon Euro fazladan ödeyerek Kean'i kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

EVERTON ÇOK İSTİYOR

Everton'ın stoper arayışları kapsamında takasta Merih Demiral'ı istemesi transferde belirleyici nokta. Juventus'un Kean'i geri alırken 20 milyon Euro fazla ödeyeceği fakat 18 milyon Euro'ya kattığı Merih Demiral'ı 50 milyon Euro'luk bir transferde kullanarak da 32 milyon Euro kar sağlayacağı ve böylece 12 milyon Euro düzeyinde bir maddi gelir elde edeceği belirtilmekte. Fakat Juventus'un Merih Demiral'dan şu an vazgeçmesinin de zamanında Kean'den vazgeçmesine benzer bir durum olduğu aktarılıyor.