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Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor

04.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:43

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1.5 aydır koronavirüs tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber kulübü Juventus'tan geldi.

"YILLARCA JUVENTUS'UN PARÇASI OLMASINI İSTİYORUZ"

İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor

Kaynak: İHA

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