Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti

03.02.2021 00:44 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:56
Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti

Juventus, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter'i geriye düşmesine rağmen Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve rövanş karşılaşması öncesi final için büyük avantaj elde etti. Milli futbolcu Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi.

İtalya Kupası yarı finalinde Juvestus, Inter'e konuk oldu. Siyah beyazlılar, geriye düştüğü maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk golü 9. dakikada Lautaro Martinez'den geldi ve Inter 1-0 öne geçti. Juventus adına ilk gol penaltıdan olmak üzere 26. ve 35. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, skoru belirledi ve Torino ekibi sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Merih Demiral, yaptığı kritik müdehalelerle Buffon ile birlikte Inter'i durduran isim olmayı başardı.

RÖVANŞ MAÇI 9 ŞUBAT'TA

Juventus, bu sonuçla rövanş maçı öncesi final için büyük avantaj sağladı. İki takım arasında oynanacak ikinci maç 9 Şubat salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi
Magazin Didem Kınalı Bülent Serttaş Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Erol Bulut Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 01:00:45. #1.16#
title