Juventus, Buffon ve Chellini'nin sözleşmelerini uzattı
Juventus, efsane futbolcuları Buffon ve Chellini'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
29.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:34
Juventus, efsane futbolcuları Buffon ve Chellini'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
İtalyan devi Juventus, kulüpte efsaneleşen ikili Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Juventus, resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahada ve soyunma odasında örnekler, liderler, itici güçler, kaptanlar ve efsaneler" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA