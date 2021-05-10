Juventus, Avrupa Süper Ligi projesine destek vermeye devam ederse İtalya Serie A'dan kovulacak
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Juventus, Avrupa Süper Ligi projesine destek vermeye devam ederse İtalya Serie A'dan kovulacak

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Avrupa Süper Ligi projesini destekleyen Juventus için İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Gravina, "Juventus ile UEFA arasında bir orta yol bulunmasını umuyorum. İtalyan futbolu ve Juventus için iyi bir şey değil bu. Juventus, Süper Lig projesinden vazgeçmezse Serie A'da yer alamaz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinden olan ve projenin hala arkasında duran Juventus büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Torino ekibinin bu oluşumdan ayrılmadığı takdirde önümüzdeki sene İtalya Serie A'da forma giyecemeyeceğini söyledi.

"İTALYAN FUTBOLU VE JUVENTUS İÇİN İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

İtalya'da bir radyo istasyonuna konuşan Gravina, "Çok açık prensiplerimiz var. Uluslararası anlaşmalarla da bu prensipler garantiye alınmıştır. UEFA ile 3 kulüp arasındaki savaş bizi yordu. Juventus ile UEFA arasında bir orta yol bulunmasını umuyorum. İtalyan futbolu ve Juventus için iyi bir şey değil bu. Juventus, Süper Lig projesinden vazgeçmezse Serie A'da yer alamaz" ifadelerini kullandı.

Juventus, Avrupa Süper Ligi projesine destek vermeye devam ederse İtalya Serie A'dan kovulacak
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