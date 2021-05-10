Juventus, Avrupa Süper Ligi projesine destek vermeye devam ederse İtalya Serie A'dan kovulacak

Avrupa Süper Ligi projesini destekleyen Juventus için İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Gravina, "Juventus ile UEFA arasında bir orta yol bulunmasını umuyorum. İtalyan futbolu ve Juventus için iyi bir şey değil bu. Juventus, Süper Lig projesinden vazgeçmezse Serie A'da yer alamaz" ifadelerini kullandı.