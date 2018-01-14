Junioshow ile 2018'e Moralli Başlangıç

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki 1 numaralı fuarı olan Junioshow Fuarı'nı 4 gün boyunca 25 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti. 63 ülkeden 1100'e yakın yabancı iş adamının Bursalı firmalarla buluştuğu fuar, sektörün 2018 yılına moralle başlamasına katkı sağladı.

Uluslararası Bebe-Çocuk, Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) sona erdi. Fuar, sektörün dış ticaretine ve rekabetçiliğine büyük güç kattı. BTSO'nun sektöre yönelik 2 ayrı Ur-Ge projesinin çalışmaları sonucu her geçen yıl dinamizm kazanan fuarda stant açan 200'e yakın firma 4 gün boyunca önemli işbirliklere imza attı. Başta Rusya ve İran olmak üzere 63 ülkeden 1081 iş profesyonelinin katıldığı fuar, Bursa'nın tanıtımına da katkı sağladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow Fuarı'nın sektör temsilcilerinin dünyaya açılmasını ve kabuğunu kırmasını sağladığını söyledi. Fuar sayesinde Bursalı firmaların tasarım odaklı ürünlerini dünyaya pazarladığını ve ihracat tecrübesi kazandığını kaydeden İsmail Kuş, fuarın kısa sürede 'uluslararası' bir kimlik kazanarak, dünyanın kabul ettiği bir organizasyon haline geldiğini de vurguladı.

Sektör temsilcilerinden gelen talep doğrultusunda yılda iki defa fuar düzenleme kararı aldıklarını hatırlatan İsmail kuş, sektördeki birlik ve beraberliğin başarıları da devamında getirdiğini vurguladı. İsmail Kuş, şöyle konuştu:

"Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü Bursa ekonomisinin yükselen bir değeri. Her geçen yıl ihracatını artıran sektörümüz, 2 ayrı Ur-Ge projesi ile en faal sektörlerimizden birisi. BTSO olarak sektörümüzün dünyaya açılması için ABD, Afrika, Asya ve Avrupa pazarlarında önemli temaslarda bulunduk. Her gittiğimiz yerde Junioshow'u ve sektörümüzü en iyi şekilde tanıttık. Şimdi de çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Fuarımızla sektörümüzün yeni başarı hikayelerine imza atacağına inanıyorum."

2018'in ilk Junioshow Fuarı 63 ülkeden gelen 24 bin 628 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildi.

Fuara iştirak eden Mesut Okyay, Bursa'da bebe ve çocuk konfeksiyonunun büyüyen bir sektör olduğunu söyledi. BTSO'nun projeleriyle sektörün dünyaya açıldığını ve başarılara imza attığını kaydeden Okyay, "Junioshow Fuarı ile 2018'e moralli başladık. Sektörümüz her geçen yıl çıtasını yükseltiyor. İhracatımızın bu organizasyonlarla daha da büyüyeceğine inanıyorum" dedi.

Sektör temsilcisi Adem Çolak ise, fuarın müşteri kalitesinin her yıl katlandığını belirterek, fuara katkılarından dolayı BTSO, TÜYAP ve BEKSİAD ile sektör temsilcilerine teşekkür etti. - BURSA