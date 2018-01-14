Junioshow Fuarı"Nı 25 Bin Kişi Ziyaret Etti

Bursa'da 4 gün süren Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nı (Junioshow) 24 bin 628 kişi ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen Junioshow Fuarı sona erdi.

BTSO'nun sektöre yönelik iki Ur-Ge projesinin çalışmaları sonucu fuarda stant açan 200'e yakın firma, 4 gün boyunca önemli iş birliklerine imza attı. Başta Rusya ve İran olmak üzere 63 ülkeden bin 81 iş profesyonelinin katıldığı fuar, kentin tanıtımına da katkı sağladı.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow Fuarı'nın sektör temsilcilerinin dünyaya açılmasını ve kabuğunu kırmasını sağladığını bildirdi.

Fuarın Bursalı firmaların tasarım odaklı ürünlerini dünyaya pazarladığını ve ihracat tecrübesi kazandırdığını kaydeden Kuş, kısa sürede uluslararası kimlik kazanarak, dünyanın kabul ettiği organizasyon haline geldiğini vurguladı.



"Sektörümüz yeni başarı hikayelerine imza atacak"

Sektör temsilcilerinden gelen talep doğrultusunda yılda iki defa fuar düzenleme kararı aldıklarını ifade eden Kuş, sektördeki birlik ve beraberliğin başarıları da devamında getirdiğini belirtti.

Kuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü, Bursa ekonomisinin yükselen bir değeri. Her geçen yıl ihracatını artıran sektörümüz iki ayrı Ur-Ge projesiyle en aktif sektörlerimizden birisi konumunda. BTSO olarak sektörümüzün dünyaya açılması için ABD, Afrika, Asya ve Avrupa pazarlarında önemli temaslarda bulunduk. Her gittiğimiz yerde Junioshow'u ve sektörümüzü en iyi şekilde tanıttık. Şimdi de çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz.

Fuarımızla sektörümüzün yeni başarı hikayelerine imza atacağına inanıyorum."

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da Junioshow Fuarı'nı başarılı şekilde bitirdiklerini bildirerek, katılımcı firmaların organizasyondan memnun ayrıldığını kaydetti.

Sektör temsilcilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Yıldız. Junioshow Fuarı'nı daha da büyütme noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini, bu çalışmalar sayesinde sektörün geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

Yılın ikinci Junioshow Fuarı, 4-7 Temmuz'da "sonbahar-kış" konseptiyle açılacak.