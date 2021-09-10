Judo: Avrupa Gençler Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Judo: Avrupa Gençler Şampiyonası

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Judo: Avrupa Gençler Şampiyonası

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan milli sporcular Habibe Afyonlu ile Umalt Demirel rakiplerine mağlup oldu.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan milli sporcular Habibe Afyonlu ile Umalt Demirel rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Habibe Afyonlu, ikinci müsabakasında ise Litvanyalı rakibini ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi. Hırvat Katarina Kristo'ya yenilen genç milli judocu, repesajda İtalyan Sara Lisciani'ye altın skorda yenilerek bronz madalya şansını kaybetti.

Erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ise ilk turu bay geçerken, ikinci turda Azerbaycanlı Nariman Mirzayev'e altın skorda yenildi.

Şampiyonada yarın kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ile Ahmet Çuhadar ve +100 kiloda İbrahim Halil Özmen madalya mücadelesi verecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar

Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar

 Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'a Okan Buruk'u istiyor! Gündemin zirvesine oturdu

Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'a Okan Buruk'u istiyor! Gündemin zirvesine oturdu

 A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ali Erbaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şans Oyunları Hava Durumu Gökhan Çıra Ece Üner
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Hamid Karzai Mustafa Varank Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Judo: Avrupa Gençler Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:36:16. #1.11#