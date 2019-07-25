Josef de Souza: Transfer teklifleri var

Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli forması giyen Josef de Souza, takımıyla birlikte geldiği İstanbul'da kısa bir açıklama yaptı.

Viyana kampı sonrası İstanbul aktarmalı olarak Cidde'ye geçecek olan Al Ahli takımının 3 gün boyunca burada kalacağını söyledi.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"

Türkiye'yi çok sevdiğini ve evi gibi gördüğünü söyleyen Souza, "Türkiye benim ikinci evim. Burayı çok seviyorum, ailem de burada. Arabistan'la ilgili bir vize işlemimiz var o yüzden buradayım." dedi.

"TAKIM İSMİ VERMEK İSTEMİYORUM"

Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Josef de Souza, "Türkiye'den transfer teklifleri geldi mi?" sorusu üzerine, "Evet, transfer teklifleri var ama Asya Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç oynayacağımız için sadece kendi takımıma odaklıyım. Herhangi bir takım ismi vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, 2015 yılında Sao Paolo'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, iki sezon önce de Ahli'ye imza atmıştı.