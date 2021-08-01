Jose Sosa'nın antrenmanlara neden çıkmadığı netlik kazandı! Vitor Pereira tarafından dinlendiriliyor

Fenerbahçe'den ayrılacağına yönelik iddialar her geçen gün artan Jose Sosa'nın takımdaki geleceği belli oldu. Vitor Pereira'nın deneyimli futbolcuyu dinlendirdiği ve kulübün Arjantinli yıldızla yolları ayırmak gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi.