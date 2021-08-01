Jose Sosa'nın antrenmanlara neden çıkmadığı netlik kazandı! Vitor Pereira tarafından dinlendiriliyor
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Jose Sosa'nın antrenmanlara neden çıkmadığı netlik kazandı! Vitor Pereira tarafından dinlendiriliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den ayrılacağına yönelik iddialar her geçen gün artan Jose Sosa'nın takımdaki geleceği belli oldu. Vitor Pereira'nın deneyimli futbolcuyu dinlendirdiği ve kulübün Arjantinli yıldızla yolları ayırmak gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli takımda bir süredir antrenmanlarda yer almayan Jose Sosa'nın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Arjantinli futbolcunun takımdaki geleceği netlik kazandı.

FENERBAHÇE'YLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fanatik'in haberine göre; Sosa'nın an itibariyle takımdan ayrılma gibi bir durumu bulunmuyor. 36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Jose Sosa'nın antrenmanlara neden çıkmadığı netlik kazandı! Vitor Pereira tarafından dinlendiriliyor
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