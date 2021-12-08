Jose Sosa: "Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz" - Haberler Spor
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Jose Sosa: "Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz"

Jose Sosa:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, "Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, "Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz" dedi.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu 6. haftasında sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Arjantinli futbolcu Jose Sosa, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turnuvaya saygı duyduklarını gösteren bir performans ortaya koyacaklarını belirten Sosa, "Yarın evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak" şeklinde konutu.

"Şu anda ligi düşünmüyoruz"

Şu anda gruptan çıkma iddiaları olmamasına rağmen Avrupa'ya odaklandıklarını vurgulayan deneyimli futbolcu, "Yarınki maç önemli bir maç. Avrupa maçı ve takımımızı Avrupa arenasında temsil ediyoruz. Devam edemeyecek olsak da zor bir turnuva. Şu anda ligi düşünmüyoruz, bundan sonra ligi düşünmek için çok zamanımız olacak. Bu ligde belirleyici olan son haftalar oluyor" ifadelerini kullandı.

"Şahsi başarımı düşünmüyorum"

Oynadığı her pozisyonda takıma katkı sağlamak istediğini dile getiren Arjantinli oyuncu, "Aslında kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Benim de yapmak istediğim her gün kendimi geliştirebilmek. Önceye göre pozisyon değişiklikleri oldu. Daha önce ilerde oynarken şimdi orta sahada daha dengede oynuyorum. Şahsi başarımı düşünmüyorum oynadığım her maçta takımıma katkıda bulunabilmek ve oynadığım her pozisyona uyum sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"En az hoca kadar gençlerle konuşuyoruz"

Takımda bulunan genç futbolculara en az hoca kadar destek olduklarını belirten Sosa, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Hocamız gençlere çok şans veriyor. Kendileri oynama şansı buluyorlar. Biz de en az teknik direktör kadar bundan sorumluyuz. Onlarla konuşmalıyız ve antrenmanlarda konuşarak hırslı olmaları gerektiğini aktarmalıyız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği." - İSTANBUL

Jose Sosa: Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz

Jose Sosa: Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz

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