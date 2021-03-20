Jose Mourinho, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro tazminat alacak

Tottenham'da Dinamo Zagreb'e 3-0 kaybedilen maç sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun suyu iyice ısındı. Premier Lig'de 8. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi potasının çok gerisinde kalan Tottenham'ın son bir şans vereceği teknik adam, eğer bu sezon sonunda Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamazsa Mourino'nun görevine son verilecek. Şu ana kadar görevine son veren takımlardan toplamda 125 milyon euro tazminat alan Portekizli, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0'ın rövanşında Dinamo Zagreb'e 3-0 yenilerek elenen Tottenham büyük bir şok yaşadı. Kulüp içindeki hoşnutsuzluk her geçen gün daha yüksek sesle dile getirilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da koltuğu sallanmaya başladı.

AVRUPA LİGİ'NE KATILAMAZSA GİDECEK

İngiltere Premier Lig'de 8. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan Tottenham'da menajer Jose Mourinho'ya son bir şans daha sunulacak. Tottenham eğer bu sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamazsa Jose Mourino'nun görevine son verilecek.

YERİNE GEÇECEK 2 ADAY VAR

Olası bir Jose Mourinho ayrılığının da A planını hazırlayan Tottenham, Times Gazetesi'ne göre Portekizli teknik adamın yerine Leipzig patronu Julian Nagelsmann ya da Leicester'dan Brendan Rodgers'ı getirecek. Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham tarafından da gönderilirse 40 milyon euro tazminat alacak.

(SPORX)