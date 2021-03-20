Jose Mourinho, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro tazminat alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jose Mourinho, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro tazminat alacak

20.03.2021 22:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:08

Tottenham'da Dinamo Zagreb'e 3-0 kaybedilen maç sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun suyu iyice ısındı. Premier Lig'de 8. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi potasının çok gerisinde kalan Tottenham'ın son bir şans vereceği teknik adam, eğer bu sezon sonunda Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamazsa Mourino'nun görevine son verilecek. Şu ana kadar görevine son veren takımlardan toplamda 125 milyon euro tazminat alan Portekizli, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0'ın rövanşında Dinamo Zagreb'e 3-0 yenilerek elenen Tottenham büyük bir şok yaşadı. Kulüp içindeki hoşnutsuzluk her geçen gün daha yüksek sesle dile getirilirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da koltuğu sallanmaya başladı.

AVRUPA LİGİ'NE KATILAMAZSA GİDECEK

İngiltere Premier Lig'de 8. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan Tottenham'da menajer Jose Mourinho'ya son bir şans daha sunulacak. Tottenham eğer bu sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamazsa Jose Mourino'nun görevine son verilecek.

YERİNE GEÇECEK 2 ADAY VAR

Olası bir Jose Mourinho ayrılığının da A planını hazırlayan Tottenham, Times Gazetesi'ne göre Portekizli teknik adamın yerine Leipzig patronu Julian Nagelsmann ya da Leicester'dan Brendan Rodgers'ı getirecek. Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham tarafından da gönderilirse 40 milyon euro tazminat alacak.

(SPORX)

Jose Mourinho, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro tazminat alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jose Mourinho, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro tazminat alacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 23:14:17. #1.14#
title