Jose Mourinho, Arsenal Karşısındaki Kusursuz Performanstan Çok Memnun
07.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:15
Premier Lig'in Kuzey Londra Derbisi'nde Tottenham Hotspur, evinde ağırladığı Arsenal'i Harry Kane ve Heung-Min Son'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Tottenham'ın teknik patronu Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Premier Lig'in Kuzey Londra Derbisi'nde Tottenham Hotspur, evinde ağırladığı Arsenal'i Harry Kane ve Heung-Min Son'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Tottenham'ın teknik patronu Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout