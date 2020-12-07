Jose Mourinho, Arsenal Karşısındaki Kusursuz Performanstan Çok Memnun
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Jose Mourinho, Arsenal Karşısındaki Kusursuz Performanstan Çok Memnun

07.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:15

Premier Lig'in Kuzey Londra Derbisi'nde Tottenham Hotspur, evinde ağırladığı Arsenal'i Harry Kane ve Heung-Min Son'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Tottenham'ın teknik patronu Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in Kuzey Londra Derbisi'nde Tottenham Hotspur, evinde ağırladığı Arsenal'i Harry Kane ve Heung-Min Son'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Tottenham'ın teknik patronu Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, Arsenal Karşısındaki Kusursuz Performanstan Çok Memnun

Kaynak: Dugout

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