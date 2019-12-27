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Joleon Lescott'un Manchester City Formasıyla En İyi Anları

2009-14 yılları arasında Manchester City forması giyen eski futbolcu Joleon Lescott, kulübün iki Premier Lig, bir FA Kupası ve bir Lig Kupası kazandığı dönemde savunmada önemli katkı vermişti. İşte eski milli oyuncunun Maviler'le en iyi görüntüleri..

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17

2009-14 yılları arasında forması giyen eski futbolcu , kulübün iki Premier Lig, bir FA Kupası ve bir Lig Kupası kazandığı dönemde savunmada önemli katkı vermişti. İşte eski milli oyuncunun Maviler'le en iyi görüntüleri..

Kaynak: Dugout

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