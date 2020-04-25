John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim Obi Mikel Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi. Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, Trabzonspor ile Obi Mikel'in yollarını ayırmıştı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde liglerin askıya alınmasını örnek göstererek sahaya çıkmak istemediğini dile getiren 33 yaşındaki yıldız, krize sebep olmuştu. Türkiye'den ayrılarak İngiltere'ye ailesinin yanına dönen Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi. "KEŞKE ACELE ETMESEYDİM" Takvim'de yer alan habere gçre, Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi. İngiltere'deki son duruma göre, corona virüsüne 150 bine yakın insan yakalanırken, 20 bine yakın ise ölüm olduğu açıklandı.