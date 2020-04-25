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Trabzonspor, İngiltere, Türkiye, Spor, Haber

John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim

Obi Mikel Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi. Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi.

25.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:57
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, Trabzonspor ile Obi Mikel'in yollarını ayırmıştı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde liglerin askıya alınmasını örnek göstererek sahaya çıkmak istemediğini dile getiren 33 yaşındaki yıldız, krize sebep olmuştu.

Türkiye'den ayrılarak İngiltere'ye ailesinin yanına dönen Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi.

"KEŞKE ACELE ETMESEYDİM"

Takvim'de yer alan habere gçre, Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi.

İngiltere'deki son duruma göre, corona virüsüne 150 bine yakın insan yakalanırken, 20 bine yakın ise ölüm olduğu açıklandı.

John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
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Haber Yorumları (1)
TURİST ÖMER: BETER OL. . . DAHA ÇOK PİŞMANLIK YAŞARSIN. SENİN GİBİLERİN İŞİ OLAMAZ ÜLKEMDE.
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