Jhon Duran neden açıklanmadı?
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve havaalanından kimseye göstermeden helikopterle direkt kalacağı otele götürdüğü Jhon Duran'ın neden hala resmi olarak açıklanmadığı ortaya çıktı. Peki Jhon Duran neden açıklanmadı?
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Jhon Duran'ın neden henüz resmi olarak açıklanmadığı belli oldu. Jhon Duran neden açıklanmadı?
JHON DURAN NEDEN AÇIKLANMADI?
Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Jhon Duran'ın maaşını Al-Nassr'ın karşılayacağı, 21 yaşındaki oyuncunun menajerinin ise Fenerbahçe'den 6 milyon euro civarında bir ücret alacağı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'nin Suudilerle pazarlıkları tam olarak bitirmediği ifade edildi.
2 YILLIĞINA KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Öte yandan transferin açıklanmama nedenlerinden biri de sözleşme süresi oldu. Sarı-lacivertli yönetimin +1 yıl daha kiralama opsiyonu üzerinden pazarlıkları sürdürdüğü, genç futbolcuyu 2 yıl kadrosunda tutmayı istediği kaydedildi. Duran, son işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.