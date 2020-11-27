Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı
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Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı

27.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:50
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı

PSG forması giyen Jese Rodriguez, bir kez daha özel hayatıyla gündemde. Fransız ekibinin Monaco'ya yenilmesinin ardından sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Kanarya Adaları'na giden İspanyol golcü, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fransız taraftarlar başlattıkları kampanyayla, Jese'nin takımdan gönderilmesini istiyor.

Saha içindeki performansından çok özel hayatıyla gündemden düşmeyen İspanyol forvet Jese Rodriguez, son davranışıyla bir kez daha tepkileri üzerine çekti.

PSG'nin 20 Kasım'da Monaco ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği mağlubiyetin ardından Jese, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Aurah Ruiz ile buluşmak için Kanarya Adaları'na gitti. Yenilgiye aldırış etmeyen ve koronavirüs kurallarını hiçe sayan İspanyol forvete taraftarlar büyük tepki gösterdi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADI, İÇKİ İÇİP DANS ETTİ

Maçın ardından verilen izni fırsat bilip sevgilisinin doğum gününe katılan başarılı futbolcunun partide ortaya çıkan görüntülerde sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve içki içerek saatlerce dans ettiği görüldü.

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TARAFTAR KOVULMASINI İSTİYOR

Fransız ekibinin taraftarları, sosyal medyadan başlattıkları kampanyayla Jese'nin takımdan gönderilmesini istedi. PSG'ye gönül verenler, İspanyol golcünün sorumsuz tavrı nedeniyle takım arkadaşlarının sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

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