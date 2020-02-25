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Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi

Japonya'nın profesyonel futbol ligi J Lig, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle önümüzdeki 3 hafta boyunca oynanacak tüm maçları erteleme kararı aldı.

25.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:20

'da yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle 1, 2 ve 3. ligler ile Japonya J Ligi Levain Kupası'nda 28 Şubat-15 Mart tarihlerinde oynanacak 94 karşılaşma ertelendi.

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "28 Şubat-15 Mart tarihleri arasında J League'de oynanacak bütün karşılaşmalar ertelenmiştir." ifadesi yer aldı.

"2 HAFTALIK SÜRE ÖNEMLİ"

Kararın, 2 haftalık sürecin koronavirüsün yayılmasının engellenmesinde önemli olduğu için alındığı aktarıldı.

J Ligi Levain Kupası'nda yarın oynanması planlanan 7 maç ertelenmişti.

Başkent Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi
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