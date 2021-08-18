İzmitli güreşçiler madalyaya doymuyor
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İzmitli güreşçiler madalyaya doymuyor

İzmitli güreşçiler madalyaya doymuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Ahmet Taşçı adına düzenlenen 13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 3 altın 2 bronz madalya kazandı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Ahmet Taşçı adına düzenlenen 13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 3 altın 2 bronz madalya kazandı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, yağlı güreşlerin yaşayan efsanesi Karamürselli Ahmet Taşçı adına bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıktı. Yıl boyunca katıldıkları tüm organizasyonlarda kürsüde yer almayı başaran İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Sekapark'tan da 5 madalya çıkardı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı'nda başaltında mücadele eden Seçkin Duman, küçük orta büyük boyda Mert Arıcı ve teşvik 2 boyunda Barış Kemal Yiğit altın madalya kazandı. Başaltında Yunus Emre Yaman ile teşvik 1 boyunda Kerem Uygun bronz madalyayı boynuna taktı. Deste küçük boyda Muhammed Gökçe ve ayak boyunda Yasin Sevim ilk 8'e girme başarısı gösterdi. - KOCAELİ

İzmitli güreşçiler madalyaya doymuyor
İzmitli güreşçiler madalyaya doymuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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