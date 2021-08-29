İzmitli Güreşçiler Çanakkale'den 3 altınla döndü
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İzmitli Güreşçiler Çanakkale'den 3 altınla döndü

İzmitli Güreşçiler Çanakkale'den 3 altınla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine düzenlenen Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden 3 altın madalya ile döndü.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine düzenlenen Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden 3 altın madalya ile döndü.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi'nde düzenlenen 287. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşinde er meydanına çıktı. Yıl boyunca katıldıkları tüm organizasyonlarda kürsüde yer almayı başaran İzmit Belediyesporlu pehlivanlar, Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden de 4 madalya kazandı. Başaltı kategorisinde kürsüde İzmit Belediyesporlu güreşçiler yer aldı. Seçkin Duman altın madalya alırken, Erdal Duman ise bronz madalyayı boynuna taktı. Küçük orta büyük boyda Emre Duman ve teşvik 2 boyunda Barış Kemal Yiğit de kürsünün en yüksek basamağında yer alarak altın madalya kazandı. - KOCAELİ

İzmitli Güreşçiler Çanakkale'den 3 altınla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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