İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1
Haberler » Güncel » İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1 - Haber

İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 07:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:00
İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

- İzmir

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler