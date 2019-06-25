Kentin en uzun hattı olacak! İzmir'e bir metro daha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin en uzun metro hattı için kolları sıvadı. 28 kilometre uzunluğundaki Adnan Menderes Havalimanı-Karabağlar-Halkapınar metro hattının proje hazırlıkları başladı. Buca metrosu ile birlikte İzmir'in kent içi ulaşımına soluk aldıracak projenin, önümüzdeki ay "Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmeti Alım" ihalesine çıkılacak.

Raylı sistem yatırımlarında liderliğini sürdüren İzmir'e yeni bir metro hattı daha geliyor. Kentte nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karabağlar ilçesinin Eskiizmir ve Bozyaka semtleri ile Gaziemir'de yaşayanlar bir ucu Halkapınar'a diğer ucu Adnan Menderes Havalimanı'na uzanan metro hattıyla rahat bir nefes alacak. Nüfusu 500 bine dayanan Karabağlar ilçesinin ana ulaşım aksı üzerinden geçmesi planlanan hat, Adnan Menderes Havalimanı'ndan başlayıp Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir, Halkapınar güzergahını izleyecek. 28 kilometre uzunluğundaki hat, yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak.

MEVCUT HATLARDAN BAĞIMSIZ OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent içi trafiği rahatlatmak için hazırladığı 2030 Ulaşım Ana Planı'nda "İzmir HRS 6. Aşama Eskiizmir Hattı" adıyla yer alan metro hattı mevcut hatlardan bağımsız olarak, teknolojinin son sistemleri kullanılarak tren setleri sürücüsüz olacak şekilde planlandı. Havalimanı-Halkapınar metro hattı bölgedeki sosyal hayatın etkilenmemesi için derin tünel teknolojisiyle inşa edilecek.

24 istasyona sahip proje güzergahı mevcut metro hattının Stadyum İstasyonu'na entegre edilerek, bağımsız istasyonla başlayacak. Yeni metro hattı sırasıyla Fatih Caddesi, Gıda Çarşısı, Tepecik Hastanesi, Kemer, Basmane, Çankaya, Bayramyeri, Yağhaneler, Bozyaka, Eskiizmir, Seniha Mayda İlkokulu, Dostluk Bulvarı, Atatürk Anadolu TML, Aydın Altan Caddesi, Fuar İzmir, Esbaş, Gaziemir Kaymakamlık, Abdullah Arda Çolpan Meydanı, Gaziemir Devlet Hastanesi, Sarnıç, Sarnıç-Sanayi, Sarnıç-Menderes'den geçerek Adnan Menderes Havalimanı'nda son bulacak.

Hattın "Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım" ihalesi önümüzdeki Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında hazırlanacak ulaşım etüdü ve fizibilite raporu ile bölge ihtiyaçları ve mevcut ulaşım aksları doğrultusunda alternatif güzergahlara da yer verilecek. İlgili bakanlıklar ve kurumlardan alınacak başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın yapım ihalesine çıkılacak.

2030'A KADAR 465 KİLOMETRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da mevcut metro ağını genişletmek için Narlıdere hattında çalışmalarını sürdürüyor. Buca Metrosu için de Ankara'dan onay bekliyor. İzmir Banliyö Sistemi İZBAN'ı kuzeyde Bergama'ya kadar 52 kilometre daha uzatacak banliyö hattı, Çiğli'de oturan vatandaşların ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak 11 kilometrelik 14 istasyonlu tramvay hattı gibi önemli yatırımlar da büyükşehir belediyesinin kısa vadeli raylı sistem yatırımları arasında yer alıyor. İzmir'de raylı sistem ağının 2030 yılına kadar 465 kilometrelik bir şebekeye çıkması planlanıyor.

EN UZUN METRO HATTI OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 kilometre ile kentin en uzun metro hattının inşa edilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bir ucu havalimanına bir ucu Atatürk Stadına uzanan, Eskiizmir ve Bozyaka gibi çalışan kesimin yoğun olduğu kentin en büyük mahallelerine de uğrayan bu yeni metro büyük önem taşıyan ve öncelikli bir proje. Onay ve ihale süreçlerini hızlı bir şekilde çözerek işe koyulmak istiyoruz. İzmir'in raylı sistemler alanındaki liderliğini geliştirerek sürdürmesi konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA