İzmir derbisi nefes kesti! Altay haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında dindirdi
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Süper Lig'in 24. haftasında Altay, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 16 haftadır süren 3 puan hasretine son verdi.
Süper Lig'in 24. haftası İzmir derbisine sahne oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Altay'ı ağırlayan Göztepe, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
ALTAY, 16 HAFTA SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI
Altay'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Deniz Kadah ve 49. dakikada Thaciano kaydetti. Bu sonucun ardından teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçında sahadan galip ayrılan siyah-beyazlılar, 16 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
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