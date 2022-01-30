İzmir'deki Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
AA, Ali Korkmaz - Spor
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İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi.
İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi.
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün 47 sporcunun katıldığı A ve B kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.
A erkekler kategorisinde bir sporcunun yer aldığı şampiyonada bugün kategorilerinde ilk 3'te yer alanlar şöyle:
A Kızlar: 1. Duru Çimen, 2. Yağmur Güneş, 3. Fatma İnci İnanç
A Erkekler: 1. Mehmet Uraz Ertaş
B Kızlar: 1. Deniz Tarım, 2. Bella Aydın, 3. Masal Oran
B Erkekler: 1. Batı Güdül, 2. Atlas Baydurak, 3. Kaan Şanal
AA / Ali Korkmaz - Spor