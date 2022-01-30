İzmir'deki Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Haberler Spor
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İzmir'deki Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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İzmir'deki Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi.

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün 47 sporcunun katıldığı A ve B kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

A erkekler kategorisinde bir sporcunun yer aldığı şampiyonada bugün kategorilerinde ilk 3'te yer alanlar şöyle:

A Kızlar: 1. Duru Çimen, 2. Yağmur Güneş, 3. Fatma İnci İnanç

A Erkekler: 1. Mehmet Uraz Ertaş

B Kızlar: 1. Deniz Tarım, 2. Bella Aydın, 3. Masal Oran

B Erkekler: 1. Batı Güdül, 2. Atlas Baydurak, 3. Kaan Şanal

AA / Ali Korkmaz - Spor

Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye, İzmir, Spor, Haber

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