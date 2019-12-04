İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı

04.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, İzmir'de minibüs fiyatlarına en son 1 yıl önce zam yapıldığını söyleyerek şartlar nedeniyle fiyat artışına gittiklerini açıkladı. Fiyat artışlarının geçmişte 2 yıla kadar uzadığını ifade eden Uğuz yeni düzenlemeyle minibüs indi bindi fiyatının 3 liradan 3,50'ye çıktığını açıkladı.

İNDİ BİNDİ 3 LİRA 50 KURUŞ OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen ay otobüs ulaşımına zam yaptığını anlatan Uğuz, otobüslerde indi bindi ücretinin 3 lira 50 kuruşa çıktığını söyleyerek "Akaryakıt fiyatları, parça giderleri ve tamir masrafları sürekli artıyor. Bu artış söz konusu zammı zorunlu kıldı" dedi.

Güzergahlardaki fiyatların kademe kademe değiştiğini dile getiren Uğuz şöyle devam etti: İzmir'de 60 hat üzerinden bin 117 minibüsle günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4.25 olan güzergah 4.75 oldu. Buca'dan Bornova'ya yada Bornova'dan Egekent'e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak.

SUYA YÜZDE 15 ZAM

2020 yılında su tarifelerine yüzde 15 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Kurumun 2020 mali yılı gelir tahmininin net olarak 1 milyar 890 milyon 747 bin TL, 2020 mali yıl ödeneğinin de 1 milyar 98 milyon 734 bin TL olduğu belirtildi.

2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ile teklif edilen gider ödeneklerinin toplamda 2 milyar 989 milyon 481 bin TL'ye denk geldiği aktarıldı.

İSTANBUL VE KONYA'DA DA ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. İSKİ Genel Kurulu'na sunulacak bütçe metnine göre, 15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı 1 Aralık'tan itibaren 4 lira 80 kuruşa çıkarılacak. İşyerleri içinse 10 lira 74 kuruştan, 12 lira 89 kuruşa yükselecek.

Konya'da, KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, su fiyatlarına da zam yapma kararı aldı. Zam öncesi mesken tipi su kullanımında suyun metreküpü 4,28 kuruşken yeni tarife şu şekilde belirlendi; 0-15 Metreküp Mesken: 4,74 TL. 16-50 Metreküp Mesken: 6,59 TL. 51 Metreküp ve Üzeri Mesken: 8,44 TL. Ayrıca işyeri abenelerine metreküpü 9,69 TL olan su fiyatı 10,34 liraya yükseltilirken, fiyatı 2,54 TL olan çevre sulama aboneleri ise yeni zamdan sonra suyun metreküpünü 2,82 liradan tüketecek.

Kaynak: DHA