İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı

Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile Beşiktaş'ı İzmir'de karşı karşıya getiren maç öncesi tribünde kontenjan krizi büyüyor. İzmir ekibinde yönetim, Beşiktaş taraftarının stada alınıp Göztepe taraftarının stada alınmamasını protesto ederek maça gitmeme kararı aldı.

Göztepe yönetimi, Beşiktaşlı taraftarların stada alınıp kendi taraftarları alınmayınca, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı tribünden takip etmeme kararı aldı.

KENDİ EVİMİZDE MİSAFİR OLMAK İSTEMİYORUZ

Sarı-kırmızılılar protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti. Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" ifadesi yer aldı. Koronavirüs pandemisinde tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadı'nda 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti.