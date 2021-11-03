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İzmir'de faaliyetini durduran mobilya tesisinde ev tekstili üretimine başlandı

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
İzmir'de faaliyetini durduran mobilya tesisinde ev tekstili üretimine başlandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2015'te mobilya üretimini durduran firmanın yeni ev tekstili yatırımıyla bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde 2015'te mobilya üretimini durduran firmanın yeni ev tekstili yatırımıyla bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Erdemoğlu Holding bünyesindeki Merinos tesislerini ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, yaptığı açıklamada 6 yıl önce mobilya üretimini durduran şirketin ev tekstilinde alanında yeniden faaliyete başladığını bildirdi.

Tesiste makine montajlarının devam ettiğini belirten Olgun, "Tesis, yıl sonuna kadar 300 kişiyi daha istihdam etmiş olacak. Şu an 3 vardiyada 150 kişinin çalıştığı üretim tesisinin yanı sıra yeni tesisler için de inşaat çalışmaları başladı. Planlama aşamasındaki yatırımların da bitmesi ile toplamda bin kişiye istihdam sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
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