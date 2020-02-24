: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

24.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en son geçen yılın Ekim ayında açıkladığı mal varlığını güncelledi. Geçen 5 aylık süreçte Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığında herhangi bir artışın olmadığı görüldü.

ALTIN VE MÜCEVHERAT YOK

Soyer'in mal varlıklarında, arsa bina, otomobil, kooperatif hissesi ile banka hesaplarındaki paralar yer alırken, altın ve mücevherat olmadığı gözlendi.

BİZİZMİR'DE PAYLAŞTI

Soyer, mal varlığı beyanını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital girişimi olan Bizİzmir platformunda paylaştı. İşte Soyer'in mal varlığı:

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