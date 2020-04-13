Ivan Rakitic'in FC Barcelona İle Şampiyonlar Ligi'nde Attığı Goller Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, 2014 yazında transfer olduğu FC Barcelona ile 250'den fazla maça çıkarken dörder La Liga ile Kral Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Rakitic'in beş sezonda Barcelona formasıyla Devler Ligi'nde attığı tüm golleri sizin için derledik..

Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, 2014 yazında transfer olduğu FC Barcelona ile 250'den fazla maça çıkarken dörder La Liga ile Kral Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Rakitic'in beş sezonda Barcelona formasıyla Devler Ligi'nde attığı tüm golleri sizin için derledik.. Kaynak: Dugout