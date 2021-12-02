İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Süper Lig'de zirve yarışında bulunan İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ın 4'üncü turunda sahasında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda Alper ve Rahmanovic'in attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan da bu sonuçla ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Spor Haberleri

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