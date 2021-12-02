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İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü turunda Silahtaroğlu Vanspor FK'yı 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü turunda Silahtaroğlu Vanspor FK'yı 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Süper Lig'de zirve yarışında bulunan İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ın 4'üncü turunda sahasında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK ile karşılaştı.

Müsabakada gol perdesi, sahalarda ender rastlanan bir olayla açıldı. Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlık geçirmesinden dolayı Vansporlu oyuncular duraklarken, yeşil beyazlı ekipteki oyuncular bunun farkına varmadı ve atağı sürdürerek Barış Gök'ün kendi kalesi attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sonrasında Konyasporlu oyuncular büyük bir fair-play örneği sergileyerek santra sonrasında Vansporlu oyunculara baskı yapmadı ve Van ekibi Hamza Küçükköylü'nün golüyle skoru 1-1'e getirdi. Müsabakanın ilk yarısı da bu sonuçla sona erdi.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda Alper ve Rahmanovic'in attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan da bu sonuçla ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.


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Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Spor Haberleri

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